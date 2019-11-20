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Питерец.ру » Спорт » Волейбольный «Зенит» в интереснейшем матче превзошёл «Локомотив» из Новосибирска

Волейбольный «Зенит» в интереснейшем матче превзошёл «Локомотив» из Новосибирска

0
34
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vczenit-spb.ru
Самым результативным игроком встречи стал Георг Грозер – 26 очков.

Не успели закончиться кубковые баталии, как возобновился чемпионат Суперлиги. И очередной матч волейбольного «Зенита» получился захватывающим в плане интриги, а его итог порадовал петербургских зрителей.

Первый сет остался за «Локомотивом» - 19:25 в пользу новосибирцев. После игры главный тренер «Зенита» Саммелвуо посетовал на слишком большое количество результативных ошибок на приёме. Да и психологическое состояние хозяев паркета на старте матча было плохим.

Но в дальнейшем «сине-бело-голубые» взяли две партии подряд и могли завершать поединок в четвёртом сете. Клубный сайт отмечает, что новосибирская команда в четвёртой партии справилась с большим количеством матчболов. На тай-брейке вперёд вырвался «Локомотив» (9:6), но свои трибуны и ошибки связующего гостей Абаева помогли «Зениту» выиграть укороченную партию со счётом 15:13. «Питерец.ру» отмечает самых результативных в составе «Зенита»: Грозер – 26 очков, Камехо – 17, Дивиш – 15.

«Динамо–ЛО» тоже выиграло свой матч 5-го тура Суперлиги, не отдав ни сета клубу «Югра–Самотлор».

Все по теме: волейбол ВК «Зенит»
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