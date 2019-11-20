Баскетбольный «Зенит» проиграл в Валенсии, «Химки» были разгромлены в Мадриде

Форвард «Зенита» Уилл Томас ещё в прошлом сезоне выступал за испанскую «Валенсию». Вчера «сине-бело-голубые» проводили выездной матч 9-го тура баскетбольной Евролиги именно в Валенсии. Томас не упустил случая отличиться: почти за 33 минуты чистого игрового времени форвард набрал 17 очков и «+24» индекса полезности.

Но «Зенит» потерпел обидное поражение со счётом 90:94. Всё решилось в концовке игры. За минуту до сирены штрафной Ренфро вывел «Зенит» вперёд «+1». Затем тот же Ренфро, который вчера провёл отличный матч (17 очков) сфолил на Тоби. Американский центровой «Валенсии» забил только первый штрафной, и счёт сравнялся – 86:86. Но хозяева взяли ключевой подбор на щите «Зенита», и Ллойд забил важнейший дальний бросок.

«Питерец.ру» обратил внимание и на поражение «Химок» от «Реала». В этом матче команда Куртинайтиса показала слабую игру в защите, пропустив более 100 очков. Самым результативным у победителей стал Рэндольф (19 очков), забивший 5 трёхочковых. Бывший форвард «Химок» Джордан Мики внёс свой вклад в победу «Реала» со счётом 104:76. Мики набрал 13 очков и сделал 4 блокшота.