ента новостей

16:21
Жителям Северной Карелии приходится потратить время и деньги на визу в Москву
16:01
В Театре «Алеко» новый мюзикл «TITANIC. Рейс 14-01»
15:50
Баскетбольный «Зенит» проиграл в Валенсии, «Химки» были разгромлены в Мадриде
15:25
Художественная выставка «Лихие 90-е. Свобода без границ»
14:27
Архетип в истоках личного бренда
13:32
Социальным предпринимателям могут предоставить льготы
13:30
Производителей пальмового масла лишили налоговых льгот
13:28
Ледовое шоу «Морозко»
13:15
В Петербурге молодая женщина погибла при падении с высоты
08:42
Где пенсионерам проще найти работу?
07:54
Петербург могут лишить Евро-2020?
01:12
Сборная России обыграла Сан-Марино и набрала 24 очка в 10 отборочных матчах
16:04
В библиотеках Санкт-Петербурга стартовала акция «Неделя Живой Классики»
11:16
Выставка «Эмиль Капелюш. Пространство художника»
11:10
В Ленобласти родственник насиловал ребенка три месяца
11:00
В Петербурге закрыто подпольное казино
09:47
В батонах оказалось больше сахара
09:11
Вспоминаем самое масштабное наводнение
00:32
Шоу звена Шипачёва в Нижнекамске: Яшкин сделал дубль
15:39
Художественный проект «От формы к знаку»
14:20
Белорусы могут проголосовать в Петербурге
10:46
Цифровизация строительных компаний
10:42
На севере Петербурга изнасиловали воспитанницу детского дома
10:10
В декабре «Невский проспект» окажется в Эрмитажном театре
10:08
История о Человеке
01:07
Волейбольный «Зенит» и «Динамо–ЛО» по-разному выступили в Кубке России
07:35
Всемирная неделя предпринимательства
07:33
Самое безопасное метро
00:16
Де Коло не играл, и «Фенербахче» уступил в Москве ЦСКА «-18»
12:19
В Петербурге гражданка Китая погибла при падении из окна
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Спорт » Баскетбольный «Зенит» проиграл в Валенсии, «Химки» были разгромлены в Мадриде

Баскетбольный «Зенит» проиграл в Валенсии, «Химки» были разгромлены в Мадриде

0
33
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
euroleague.net
С подъёмом сыграли против своих бывших клубов Уилл Томас и Джордан Мики.

Форвард «Зенита» Уилл Томас ещё в прошлом сезоне выступал за испанскую «Валенсию». Вчера «сине-бело-голубые» проводили выездной матч 9-го тура баскетбольной Евролиги именно в Валенсии. Томас не упустил случая отличиться: почти за 33 минуты чистого игрового времени форвард набрал 17 очков и «+24» индекса полезности.

Но «Зенит» потерпел обидное поражение со счётом 90:94. Всё решилось в концовке игры. За минуту до сирены штрафной Ренфро вывел «Зенит» вперёд «+1». Затем тот же Ренфро, который вчера провёл отличный матч (17 очков) сфолил на Тоби. Американский центровой «Валенсии» забил только первый штрафной, и счёт сравнялся – 86:86. Но хозяева взяли ключевой подбор на щите «Зенита», и Ллойд забил важнейший дальний бросок.

«Питерец.ру» обратил внимание и на поражение «Химок» от «Реала». В этом матче команда Куртинайтиса показала слабую игру в защите, пропустив более 100 очков. Самым результативным у победителей стал Рэндольф (19 очков), забивший 5 трёхочковых. Бывший форвард «Химок» Джордан Мики внёс свой вклад в победу «Реала» со счётом 104:76. Мики набрал 13 очков и сделал 4 блокшота.

Все по теме: баскетбол
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

22-06-2019, 14:23
Ренфро и Альбиси – уже в «Зените», Томас – на подходе
27-01-2018, 19:19
Евролига: скучная победа ЦСКА и гостевое поражение «Химок»
9-11-2017, 21:58
Де Коло был неудержим в матче Евролиги против «Валенсии»
4-03-2017, 18:34
Баскетбольный «Зенит» ожидаемо вылетел из Еврокубка
27-08-2019, 22:43
Уилл Томас из «Зенита» дал интервью «Известиям»
1-11-2017, 23:53
Баскетбольный «Зенит» едва не упустил победу над «Ульмом» в Еврокубке

Происшествия на дорогах

0
182
11-11-2019, 10:33
В Ленобласти фура сбила велосипедиста
0
520
28-10-2019, 11:33
Смертельное ДТП в Кировском районе Ленобласти
0
590
23-10-2019, 13:33
В Адмиралтейском районе в ДТП пострадало 6 человек
0
1 051
21-10-2019, 11:40
В Петербурге произошло серьезное ДТП, маршрутка врезалась в трамвай
Наверх