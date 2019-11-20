Сборная России обыграла Сан-Марино и набрала 24 очка в 10 отборочных матчах

Уделять особое внимание победе над Сан-Марино со счётом 5:0 не стоит. Из интересных событий можно отметить гол за национальную команду Николая Комличенко из клуба «Млада Болеслав» и то, что не забил Артём Дзюба. «Питерец.ру» не будет подробно освещать скандальный момент с оскорбительными выкриками в адрес Дзюбы с трибун.

А вот турнирный путь сборной России в группе I отбора на континентальное первенство достоин отдельного упоминания. Фаворит группы – сборная Бельгии – свой статус подтвердила, выиграв все 10 игр. Дважды «Красные дьяволы» обыграли и коллектив Станислава Черчесова (3:1 дома и 4:1 в Санкт-Петербурге 16 ноября). А вот шотландцы уже в 1-м туре получили 0:3 от Казахстана и побороться с нашими футболистами за второе место в группе не смогли. К тому же начинал отбор Алекс Маклиш, а с 3-го тура главным тренером стал Стив Кларк. Серия из четырёх поражений подряд (в том числе разгрома в «Лужниках» от российской сборной 0:4) определила итоговую третью позицию шотландцев – третью.

Лучшим бомбардиром сборной в отборочном цикле стал Дзюба (9 голов).