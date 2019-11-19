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Питерец.ру » Спорт » Шоу звена Шипачёва в Нижнекамске: Яшкин сделал дубль

Шоу звена Шипачёва в Нижнекамске: Яшкин сделал дубль

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
sovsport.ru
10 шайб было заброшено в поединке «Нефтехимика» и московского «Динамо».

Столичное «Динамо» и нижнекамский «Нефтехимик» подошли к очной встрече с почти одинаковыми турнирными показателями по очкам. Победа в гостях позволила московским динамовцам вплотную приблизиться к СКА. «Питерец.ру» обратил внимание на тот результативный, но авантюрный хоккей, который команда Крикунова продемонстрировала в Татарстане.

Уже в середине первого периода «Динамо» вело 2:0 после шайб Полыгалова и перешедшего в КХЛ из НХЛ Яшкина. Нападающий «Нефтехимика» Шиксатдаров сократил отставание своей команды. Но второй период завершился со счётом 3:0 в пользу динамовцев. При этом Яшкин сначала забил в большинстве, а затем вместе с Вадимом Шипачёвым ассистировал Полыгалову уже в меньшинстве.

Но «Динамо» потому и не входит в число основных претендентов на чемпионство, что способно не только много забивать, но и серийно пропускать. В дебюте третьего периода Шипачёв помог защитнику Хиетанену сделать счёт 6:1 – впечатляющая победа? Но забили нижнекамские легионеры Берглунд и Мерфи, а окончательный счёт 4:6 установил на 60-й минуте Грошев.

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