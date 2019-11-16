Де Коло не играл, и «Фенербахче» уступил в Москве ЦСКА «-18»

В сравнении с прошлым сезоном турецкий «Фенербахче» даже усилился: вместо Мелли и Гудурича пришли Деррик Уильямс и сам Нандо Де Коло. Француз сегодня сыграть не смог, и это не могло не сказаться. К тому же клуб Желько Обрадовича провалил старт нынешней Евролиги, выиграв всего дважды в предыдущих семи турах. «Питерец.ру» отмечает, что у «Фенера» и у «Зенита» сейчас одинаковое количество побед.

В отсутствие Де Коло у ЦСКА разошёлся Майк Джеймс, чей индекс полезности перевалил в итоге за 40. Разыгрывающий ЦСКА набрал 31 очко – рекорд результативности Джеймса в нынешнем регулярном чемпионате. Своеобразным джокером армейцев выступил бывший баскетболист петербургского «Спартака» Янис Стрелниекс. Не блиставший до этого латыш набросал в кольцо «Фенербахче» 23 очка, забив 4 дальних броска (Джеймс реализовал 6 трёхочковых). У проигравших 20 очков набрал Слукас, 19 – Уильямс. А вот звёздный чех Ян Веселы провёл блеклый матч (4 очка и 2 подбора).

Сейчас в Евролиге нет лидера: во главе таблицы расположились сразу 6 команд (ЦСКА, «Барселона», «Маккаби», «Химки», «Эфес» и «Милан»).