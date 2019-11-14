«Зенит» достойно проиграл «Эфесу», выиграв заключительную четверть «+17»

Отсутствие Брайанта Данстона в сегодняшней встрече вселяло определённые надежды: зенитовские «большие» могли получить преимущество под щитами. Но разыгрались «маленькие» хозяев паркета: Ларкин набрал 22 очка, Мичи – 24. В снайперскую дуэль успешно ввязался Остин Холлинз, один забивший столько же трёхочковых, сколько весь «Эфес» (7).

Первые три четверти «Зенит» уступил, и заключительная десятиминутка началась с похожего на безнадёжный счета 69:50 в пользу соперника «Зенита». В середине этой четверти «Эфес» вёл 12 очков после штрафных Мичича. И вот здесь подопечные Жоана Плазы выдали финишный рывок. Усилиями Холлинза и Айона разрыв сократился до 5 очков за 1:46 до сирены.

Тут хитрый Ларкин получил право на штрафные и реализовал оба, но Ренфро не промахнулся со средней дистанции, а Холлинз забил издали – 85:83 в пользу «Эфеса». И тут важнейший бросок забил Пляйсс, после чего хозяева довели матч до победы, итоговый счёт – 90:88.

Алексей Швед набрал сегодня 24 очка и помог «Химкам» победить дома «Милан» (87:79).