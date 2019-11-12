Результативность Кравцова не спасла «Трактор» от разгрома в Магнитогорске

Карьера Виталия Кравцова в НХЛ не задалась, и форвард решил вернуться в КХЛ. «Питерец.ру» отмечает, что бывший голкипер СКА Игорь Шестёркин продолжает выступать в «Хартфорд Вулф Пэк», откуда отправился обратно в «Трактор» Кравцов.

Свою первую шайбу в сезоне КХЛ – 2019/2020 «тракторист» Кравцов забросил во втором своём матче. А сегодня состоялось уральское дерби: «Трактор» приехал в гости к «Металлургу». Приём оказался холодным: провалившая старт «Магнитка» разгромила челябинскую команду со счётом 5:2.

Кравцов и канадский легионер Кэйлоф помогли защитнику Виртанену сравнять счёт в первом периоде. Но после того, как счёт стал 1:1, «Металлург» забросил четыре шайбы подряд (две из них на счету Потехина). Ещё один новобранец «Трактора» Никита Щербак установил окончательный итог встречи – «Металлург» победил дома со счётом 5:2.

Илья Воробьёв может быть доволен: его команда впервые в этом сезоне выиграла два матча подряд с крупным счётом. До победы над «Трактором» «Магнитка» обыграла «Сибирь» (4:1).