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Питерец.ру » Спорт » Результативность Кравцова не спасла «Трактор» от разгрома в Магнитогорске

Результативность Кравцова не спасла «Трактор» от разгрома в Магнитогорске

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
studio21.ru
Возвращенец Виталий Кравцов отметился результативной передачей в матче, проигранном 2:5.

Карьера Виталия Кравцова в НХЛ не задалась, и форвард решил вернуться в КХЛ. «Питерец.ру» отмечает, что бывший голкипер СКА Игорь Шестёркин продолжает выступать в «Хартфорд Вулф Пэк», откуда отправился обратно в «Трактор» Кравцов.

Свою первую шайбу в сезоне КХЛ – 2019/2020 «тракторист» Кравцов забросил во втором своём матче. А сегодня состоялось уральское дерби: «Трактор» приехал в гости к «Металлургу». Приём оказался холодным: провалившая старт «Магнитка» разгромила челябинскую команду со счётом 5:2.

Кравцов и канадский легионер Кэйлоф помогли защитнику Виртанену сравнять счёт в первом периоде. Но после того, как счёт стал 1:1, «Металлург» забросил четыре шайбы подряд (две из них на счету Потехина). Ещё один новобранец «Трактора» Никита Щербак установил окончательный итог встречи – «Металлург» победил дома со счётом 5:2.

Илья Воробьёв может быть доволен: его команда впервые в этом сезоне выиграла два матча подряд с крупным счётом. До победы над «Трактором» «Магнитка» обыграла «Сибирь» (4:1).

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