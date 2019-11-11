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Питерец.ру » Спорт » «Динамо – ЛО» смогло догнать «Зенит» в таблице Суперлиги

«Динамо – ЛО» смогло догнать «Зенит» в таблице Суперлиги

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vc-dynamo.ru
Волейбольный клуб из Ленобласти разгромил клуб «Нова», одержав вторую победу в сезоне.  

Трудно поверить, но скромное «Динамо – ЛО» сравнялось с «Зенитом» в турнирной таблице. После четырёх туров чемпионата мужской Суперлиги у обеих команд идентичные показатели – по 2 победы и разница сетов 8:6.

Ранее поединки с новокуйбышевской командой «Нова» складывались для сосновоборцев не слишком удачно: проигрывали на тай-брейках. Главный тренер «Динамо – ЛО» Олег Согрин выпустил в воскресном матче следующее стартовое сочетание: Тисевич, Колесник, Шпилёв, Ботин, Смоляр, Соколов и многоопытный Александр Волков, ранее выступавший за петербургский «Зенит».

В первой партии борьбы не получилось: представители Ленинградской области выиграли с почти разгромным для волейбола преимуществом в 10 очков – 25:15. Динамовский сайт особенно отметил игру Волкова в этом сете. Равная борьба шла во второй партии до счёт 18:18, после чего игроки «Динамо – ЛО» совершили спурт в нужный момент и выиграли сет с более скромным счётом 25:20. Самой упорной стала третья партия, которая тоже завершилась в пользу хозяев площадки (25:22). Впереди у команды Согрина – матчи Кубка России.

Все по теме: волейбол ВК «Зенит» Ленобласть
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