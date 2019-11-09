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Питерец.ру » Спорт » Баскетбольный ЦСКА проиграл дебютанту Евролиги «Виллербану»

Баскетбольный ЦСКА проиграл дебютанту Евролиги «Виллербану»

0
96
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
euroleague.net
Французский клуб выиграл дома с разницей «+1», не позволив ЦСКА набрать даже 70 очков.

«Низовой» счёт поединка «Виллербана» и ЦСКА говорит о хорошей защите французского клуба. Цементировал вчера «краску» центровой Джекири: этот нигериец уже стал одним из открытий старта Евролиги – 2019/2020.

«Питерец.ру» отмечает силу «Виллербана» на своём паркете: ранее были обыграны «Олимпиакос», «Панатинаикос» и «Баскония». У ЦСКА наконец-то смог сыграть греческий центровой Куфос, однако Итудис выделил соотечественнику меньше 7 минут игрового времени.

Упорная борьба продолжалась весь матч, а центральной фигурой концовки стал Майк Джеймс. За минуту до сирены разыгрывающий ЦСКА сфолил на Ломаже, и латыш забил оба штрафных. ЦСКА после этого вёл «+2», решать должен был Джеймс, но промахнулся. А вот Тэйлор забил дальний бросок, после чего спасать должен был Джеймс, но снова промазал. ЦСКА играл без выбывшего на весь сезон Клайберна и Боломбоя, но и «Виллербан» был ослаблен потерей основного плеймекера Антуана Дио.

Теперь соотношение побед и поражений в Евролиге у ЦСКА 5–2, а лидируют «Барселона» и «Милан» (у обеих команд по 6–1).

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