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» » СКА снова проиграл, установив антирекорд клуба в КХЛ

СКА снова проиграл, установив антирекорд клуба в КХЛ

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ska.ru
Поражение в Ярославле стало для невских армейцев уже пятым подряд.

Отставка Алексея Кудашова с поста главного тренера СКА витает в воздухе. Причина – плохие спортивные результаты продолжающей проигрывать. Статистики уже подсчитали: нынешняя проигрышная серия стала худшей в клубной истории времён КХЛ.

В дебюте игры с «Локомотивом» блеснул Александр Барабанов – дубль уже к 10-й минуте. Барабанов дважды выводил СКА вперёд, что позволило нашему клубу выиграть первый период 2:1. Ярославцы смогли отличиться в большинстве, когда Александр Самонов не справился с броском Накладала (удаление схлопотал новичок СКА Швец-Роговой).

В дальнейшем «Локомотив» забил ещё дважды усилиями Савченко и Ильенко, но Артём Зуб на 54-й минуте перевёл встречу в овертайм. Здесь на первый план вышел форвард хозяев льда Кудрявцев, который забросил свою 6-ю шайбу в нынешнем сезоне. «Питерец.ру» отмечает, что неудачная серия СКА не выглядит катастрофической: три матч были проиграны в основное время с минимальным счётом, один – в овертайме и один – по буллитам.

На фоне проблем СКА поползли слухи о возможном возвращении в КХЛ Игоря Шестёркина.

Все по теме: хоккей СКА
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