«Зениту» не хватило опыта Евролиги, чтобы одолеть «Панатинаикос»

Равный матч с греческим «Панатинаикосом» должен добавить оптимизма Жоану Плазе и поклонникам «Зенита». «Питерец.ру» подчёркивает: «Пао» во главе с Ником Калатесом в нынешней Евролиге уже проиграл два матча со счётом 78:79 («Виллербану» и «Милану»).

По иронии судьбы «Зенит» забил сопернику те же роковые 79 очков, 16 из которых набрал Матеуш Понитка. Но для победы этого оказалось мало, поскольку гости «СИБУР Арены» забили в зенитовское кольцо на 10 очков больше. Лучшими по полезности сегодня стали Калатес («+24»), Эндрю Альбиси («+23») и Понитка («+22). Только по ходу третьей четверти «Панатинаикос» оторвался на 14 очков, чего и хватило для победы. «Зенит» продолжает находиться в «подвале» турнирной таблицы Евролиги, опережая по победам только проигравшую все матчи «Валенсию». Сейчас эта испанская команда играет в гостях с «Маккаби» и в четвёртой четверти уступает «-15».

В параллельном матче «Анадолу Эфес» преподнёс сенсацию букмекерам, уверенно обыграв дома мадридский «Реал» (76:60). Самыми результативными у победителей стали Данстон и Симон – по 17 очков.