Знарок снова торжествует: СКА опять проиграл «Спартаку»

Накануне СКА провернул неожиданный обмен. В подольский «Витязь» отправились так и не ставший твёрдым игроком основы невских армейцев нападающий Бывальцев и голкипер Кочетков. В петербургский клуб из Подмосковья перебрались отлично начавший этот сезон вратарь Самонов и форвард Швец-Роговой.

Последний отличился в первом же матче за новую команду. СКА дважды пропустил в первом периоде: счёт открыл Карсумс а удвоил Никонцев с передачи Хёрсли. Но защитник СКА Дыбленко сократил отставание в счёте на 17-й минуте в формате 4Х4 (именно Ярославу ассистировал Швец-Роговой). Но Никонцев решил, что одной шайбы в ворота СКА ему мало, и в дебюте второго периода снова огорчил Хелльберга. На 59-й минуте, уже без вратаря, хозяева льда установили окончательный счёт – 2:3. До этого трижды проигравший более слабым командам («Северстали», «Амуру» и «Сибри») «Спартак» Олега Знарка смог во второй раз в сезоне обыграть СКА.

«Питерец.ру» напоминает, что свою первую победу над бывший клубом Знарок одержал 7 октября: тогда всё решила шайба Карсумса на 1-й минуте овертайма.