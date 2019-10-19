6:1 с «Ростовом» – триумф Дзюбы и атаки «Зенита»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба показал свой особый настрой на матч с «Ростовом». «Питерец.ру» не забыл, что именно в ростовский период карьеры Дзюба стал показывать высокую результативность. А на Валерия Карпина явно остался «зуб»: сегодня Артём просто не заметил ростовской защиты, забив трижды.

Сергей Семак выпустил в стартовом составе Караваева и Шатова. Открыть счёт «Зениту» удалось с пенальти, который в начале матча заработал и реализовал Дзюба. На 20-й минуте Караваев помог Дзюбе отличиться во второй раз, а психологически важный «гол в раздевалку» забил перед самым перерывом Сердар Азмун.

После того, как Вячеслав Караваев во втором тайме сделал счёт 4:0, Карпин приступил к заменам. В дальнейшем арбитр Карасёв назначил ещё два пенальти: с «точки» не промахнулись Дзюба и Ерёменко. А финальный счёт установил точный удар Барриоса в компенсированное время, которому Бабурин был не в силах помешать.

Теперь у «Зенита» и «Локомотива» - по 29 очков. Железнодорожники в 13-м туре обыграли в гостях «Ахмат» (2:0).