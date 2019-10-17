ента новостей

22:40
Бурдасов забил «Нефтехимику», но СКА проиграл
15:28
Выставка Тито Марчи «Вне себя»
15:25
В Невском районе двое мужчин изнасиловали студента из Болгарии
15:08
Выставка Надежды Эверлинг «Новые обстоятельства»
15:01
Выставка Пелагеи Шуриги «Цвет и пластика образа»
14:43
Концерт Mick Harvey
14:38
В Мурино мужчина погиб при падении с высоты
14:09
Завод Nissan в Петербурге отмечает очередной юбилей
14:07
АРТМУЗА открывает двери в потусторонний мир!
10:33
В Петербурге задержали группу автоугонщиков
08:38
Макаров за смертную казнь
08:04
Почему революции были в Петербурге?
22:46
Дмитрий Кагарлицкий оказался не нужен СКА?
19:37
Закон о запрете «пивнушек» и «наливаек» в жилых домах
10:30
В Ленобласти под колесами экскаватора погиб мужчина
10:19
В Петербурге женщина расчленила соседа по коммуналке
07:50
Татуировки на коже животных
07:49
Возникнет ли единая платежка ЖКХ?
22:45
Войнов забил и помог «Авангарду» победить СКА
19:16
«Столото» обнародовали данные об объеме лотерейного рынка Санкт-Петербурга и области
12:11
На трассе Скандинавия перевернулась маршрутка
11:39
Депутаты призывают как можно скорее установить светофор на опасном перекрестке в Кировском районе Петербурга
11:37
Вечер памяти Эдуарда Направника
07:56
Обнаружен алкоголь без документов
07:34
Выявлены проблемы с историческим центром города
22:57
Олкинуора, Гика и Хиетанен – герои дня в КХЛ
21:45
На участке внешнего кольца КАД между Софийской улицей и проспектом Обуховской Обороны перекроют две полосы движения
13:41
В Петербурге прошли профилактические рейды «Нелегальное такси»
10:34
В Петербурге сожгли автомобиль бывшего хоккеиста
10:28
В Ленобласти на пожаре погибли два человека
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » Бурдасов забил «Нефтехимику», но СКА проиграл

Бурдасов забил «Нефтехимику», но СКА проиграл

0
38
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
twitter.com
Решающим отрезком встречи стала концовка второго периода, когда СКА дважды пропустил.

«Нефтехимик» можно назвать очень удобным соперником для СКА, хотя в прошлом сезоне невские армейцы уступили нижнекамцам на своём льду. «Питерец.ру» напоминает: СКА быстро повёл 2:0, расслабился и проиграл в овертайме со счётом 2:3. Автором победной шайбы тогда стал Падакин – он же открыл счёт и сегодня. Удвоил преимущество хозяев «Нефтехим-Арены» американец Уайт на последней минуте второго периода.

Получив «гол в раздевалку», СКА смог лишь сократить отставание. Автором единственной шайбы нашей команды стал Антон Бурдасов, который отличился в большинстве. Малый штраф заработал известный своей грубой игрой Степан Захарчук, и СКА смог пробить Шарыченкова: ассистировали Бурдасову Йори Лехтеря и Владимир Ткачёв. Но в концовке команда Вячеслава Буцаева (на фото) сыграла аккуратно и обошлась без удалений. Так «Нефтехимик» одержал важную для себя победу, поскольку совсем недавно этот клуб проиграл 6 матчей подряд.

Оглушительное поражение потерпели минские динамовцы, проигравшие дома «Торпедо» со счётом 0:6. В составе торпедовцев «сухарь» заработал голкипер Тихомиров.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

5-10-2019, 21:11
СКА уступил «Трактору»: Бурдасов не играл
15-01-2019, 22:12
Неожиданная оплеуха от «Нефтехимика»
6-12-2017, 23:20
СКА в овертайме дожал «Ак Барс» в Казани
23-03-2017, 23:27
«Локомотив» оказал СКА достойное сопротивление, но проиграл в овертайме
17-03-2017, 21:44
«Авангард» крупно победил «Ак Барс» и сократил отставание в серии
25-12-2016, 23:06
СКА в очередной раз разгромил «Нефтехимик»

Происшествия на дорогах

0
112
16-10-2019, 10:30
В Ленобласти под колесами экскаватора погиб мужчина
0
133
15-10-2019, 12:11
На трассе Скандинавия перевернулась маршрутка
0
198
9-10-2019, 11:08
Смертельное ДТП во Всеволожском районе Ленобласти
0
188
7-10-2019, 10:01
На севере Петербурга иномарку после ДТП выбросило на остановку
Наверх