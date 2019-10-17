Бурдасов забил «Нефтехимику», но СКА проиграл

«Нефтехимик» можно назвать очень удобным соперником для СКА, хотя в прошлом сезоне невские армейцы уступили нижнекамцам на своём льду. «Питерец.ру» напоминает: СКА быстро повёл 2:0, расслабился и проиграл в овертайме со счётом 2:3. Автором победной шайбы тогда стал Падакин – он же открыл счёт и сегодня. Удвоил преимущество хозяев «Нефтехим-Арены» американец Уайт на последней минуте второго периода.

Получив «гол в раздевалку», СКА смог лишь сократить отставание. Автором единственной шайбы нашей команды стал Антон Бурдасов, который отличился в большинстве. Малый штраф заработал известный своей грубой игрой Степан Захарчук, и СКА смог пробить Шарыченкова: ассистировали Бурдасову Йори Лехтеря и Владимир Ткачёв. Но в концовке команда Вячеслава Буцаева (на фото) сыграла аккуратно и обошлась без удалений. Так «Нефтехимик» одержал важную для себя победу, поскольку совсем недавно этот клуб проиграл 6 матчей подряд.

Оглушительное поражение потерпели минские динамовцы, проигравшие дома «Торпедо» со счётом 0:6. В составе торпедовцев «сухарь» заработал голкипер Тихомиров.