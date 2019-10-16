Дмитрий Кагарлицкий оказался не нужен СКА?

По итогам прошлого чемпионата московский динамовец Дмитрий Кагарлицкий по праву считался одним из лучших снайперов. Закономерным выглядел и переход в лишившийся ряда ведущих игроков СКА. Перспективы Кагарлицкого в СКА виделись куда лучше, чем у того же Владимира Ткачёва. Но старт чемпионата КХЛ – 2019/2020 Кагарлицкому явно не удался: он даже в состав проходил не всегда.

Поэтому слухи о том, что вероятен обмен между СКА и «Металлургом», возникли не на пустом месте. Взамен пока не нашедшего себя в Санкт-Петербурге Кагарлицкого провалившая старт сезона «Магнитка» может предложить нападающего Андрея Локтионова. В «Локомотиве» Локтионов был одним из ведущих форвардов, а статистика в Магнитогорске у него такая же, как у Кагарлицкого. Форварды являются почти ровесниками: Кагарлицкому 1 августа исполнилось 30 лет, Локтионову – 29 лет.

«Питерец.ру» обратил внимание на проблемы Кагарлицкого в октябре: сначала признанного снайпера отправили в четвёртое звено к «чернорабочим», а потом и вовсе «отцепили» от основы. Договорятся ли Алексей Кудашов и Илья Воробьёв?