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» » Дмитрий Кагарлицкий оказался не нужен СКА?

Дмитрий Кагарлицкий оказался не нужен СКА?

0
42
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ska.ru
На фоне блеклой игры за новый клуб появились слухи о возможном обмене хоккеиста в другой клуб.  

По итогам прошлого чемпионата московский динамовец Дмитрий Кагарлицкий по праву считался одним из лучших снайперов. Закономерным выглядел и переход в лишившийся ряда ведущих игроков СКА. Перспективы Кагарлицкого в СКА виделись куда лучше, чем у того же Владимира Ткачёва. Но старт чемпионата КХЛ – 2019/2020 Кагарлицкому явно не удался: он даже в состав проходил не всегда.

Поэтому слухи о том, что вероятен обмен между СКА и «Металлургом», возникли не на пустом месте. Взамен пока не нашедшего себя в Санкт-Петербурге Кагарлицкого провалившая старт сезона «Магнитка» может предложить нападающего Андрея Локтионова. В «Локомотиве» Локтионов был одним из ведущих форвардов, а статистика в Магнитогорске у него такая же, как у Кагарлицкого. Форварды являются почти ровесниками: Кагарлицкому 1 августа исполнилось 30 лет, Локтионову – 29 лет.

«Питерец.ру» обратил внимание на проблемы Кагарлицкого в октябре: сначала признанного снайпера отправили в четвёртое звено к «чернорабочим», а потом и вовсе «отцепили» от основы. Договорятся ли Алексей Кудашов и Илья Воробьёв?

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