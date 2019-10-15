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Войнов забил и помог «Авангарду» победить СКА

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36
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
hawk.ru
Было время, когда Вячеслав Войнов защищал цвета невских армейцев...  

Возвращение в КХЛ Вячеслава Войнова оказалось удачным: так и не прижившийся в НХЛ защитник теперь радует болельщиков омского «Авангарда». Впечатляет бомбардирская статистика Войнова: сегодняшняя шайба в ворота СКА стала для Вячеслава уже 7-й в этом сезоне. «Питерец.ру» отмечает, что 22 сентября в матче с «Куньлунем» Войнов сделал дубль.

Чтобы открыть счёт в игре со своей бывшей командой, Войнову не понадобилось и 3-х минут игрового времени. Однако в середине первого периода впереди был уже СКА. Сравнял счёт Александр Барабанов (с передач Бурдасова и Кемппайнена), а вывел петербуржцев вперёд Йори Лехтеря, которому помог отличиться защитник Рундблад.

Но хозяева льда (впрочем, матч проходил в Балашихе) смогли отыграться и победить. Вратарь СКА Магнус Хелльберг пропустил в большинстве: у «Авангарда» был удалён Клинкхаммер. А в самом начале третьего периода сплоховал Рундблад, чем и воспользовался Дедунов – 3:2 в пользу «Ястребов». Реализовать удаление Потапова СКА не удалось – надёжно сыграл вратарь Бобков.

Следующий соперник СКА – «Нефтехимик».

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