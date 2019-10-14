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» » Олкинуора, Гика и Хиетанен – герои дня в КХЛ

Олкинуора, Гика и Хиетанен – герои дня в КХЛ

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
russia-hockey.ru
Вратарь «Адмирала» не пропустил в Казахстане, а форвард «Трактора» трижды забил.

Стабильность – признак мастерства. Финский страж ворот «Адмирала» Юхо Олкинуора отличился уже в первом официальном матче за новый клуб. Соперником тогда был «Барыс»: финн пропустил только одну шайбу и помог своим одноклубникам одержать сенсационную победу.

«Питерец.ру» не забыл, что Олкинуора «засушил» следующий матч с астанинцами, состоявшийся во Владивостоке 13 сентября. И вот сегодня история повторилась: хладнокровный финн отбил 45 бросков, а «Адмирал» победил в овертайме благодаря голу Юнга.

А вот чешский нападающий Томаш Гика забросил сегодня больше шайб, чем за все предыдущие матчи в КХЛ – сразу 3. Однако «Трактор» уступил рижскому «Динамо», несмотря на бомбардирские подвиги чеха. Тряхнул стариной Лаурис Дарзиньш, «отгрузивший» дубль в ворота челябинцев, и рижане выиграли со счётом 4:3.

Удивительно и то, что в очень результативном матче между столичным «Динамо» и «Металлургом» (москвичи выиграли – 6:3) ни одного очка на набрал Вадим Шипачёв. Зато финский защитник «Динамо» Хиетанен дважды поразил ворота Кошечкина, набрав в итоге 3 (2+1) очка.

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