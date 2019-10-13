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«Зениту» не стоило проигрывать дома «Нижнему Новгороду»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
basket.fc-zenit.ru
Не помогло и возвращение в строй Густаво Айона.

Двоякое впечатление оставляет баскетбольный «Зенит» на старте сезона – 2019/2020. С одной стороны – два разгрома в Евролиге, с другой – гостевая победа над ЦСКА в Москве (впервые в клубной истории!). Но сегодня команда Жоана Плазы впервые проиграла и в Единой Лиге ВТБ.

«Питерец.ру» отмечает уверенную игру Густаво Айона: игравший в защитной маске мексиканский центровой стал лучшим по полезности в составе хозяев («+22»). Айон показал феноменальные 88% попаданий с игры, набрав 14 очков. Ещё и Дмитрий Хвостов восстановился от повреждения и сыграл 14 минут.

Сайт Лиги ВТБ уже отметил ключевой момент сегодняшней игры, которую «Зенит» проиграл со счётом 69:76. Два точных дальних броска нижегородца Брэндона Брауна позволили гостям вырваться вперёд. «Зенит» пустился в погоню, но в концовке не спасся. Да ещё и Бабурин забил очень вовремя, а Евгений Воронов промазал трудный бросок.

Ошиблись и букмекеры, считавшие «Зенит» явным фаворитом. К сожалению, именно такие поражения сказываются на итоговом месте команды в регулярном чемпионате.

Все по теме: баскетбол БК «Зенит»
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