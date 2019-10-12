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Шипачёв отличился в победном для «Динамо» матче с «Автомобилистом»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
dynamo.ru
Три результативных передачи – такова статистика динамовского центрфорварда за третий период.  

Победа московского «Динамо» над «Автомобилистом» получилась крупной – 6:3. «Питерец.ру» отмечает, что сколько бы ни иронизировали над Владимиром Крикуновым, а тренер-ветеран смог поставить динамовцам игру. Вот и сегодня несмотря на Коваржа в воротах и Доуса с Дацюком в атаке «Динамо» показало свою силу.

При этом хозяевам льда пришлось отыгрываться: в первом периоде счёт открыл защитник «Автомобилиста» Гуркин, а удвоил бывший нападающий СКА Кучерявенко. Во второй двадцатиминутке Индрашис и Зайцев поразили ворота Коваржа – 2:2.

А в третьем периоде наступило время Шипачёва. И ведь снова динамовцам пришлось отыгрываться: ставший настоящей звездой КХЛ немец Мэйсек реализовал удаление Хиетанена. Время Шипачёва наступило после того, как Игумнов сравнял счёт на 48-й минуте. Яшкин впервые в матче вывел вперёд команду Крикунова, «Автомобилист» пошёл на последний штурм и пропустил ещё две шайбы. Так столичное «Динамо» одержало победу над сильным соперником и закрепилось на пятом месте в Западной конференции.

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