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» » ЦСКА обыграл «Баварию» несмотря на подвиги Монро

ЦСКА обыграл «Баварию» несмотря на подвиги Монро

0
43
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
euroleague.net
Новичок баскетбольной «Баварии» Грег Монро сегодня сделал дабл-дабл (17 очков и 10 подборов).

После неожиданного поражения от «Зенита» на своём паркете ПБК ЦСКА просто обязан был реабилитироваться. Однако разгрома «Баварии» не получилось: армейцы победили со скромной разницей в 11 очков. Хороший матч выдал немец Фойгтман (10 очков и 12 подборов). Но в плане индивидуальной статистики всех превзошёл Грег Монро. Американский новичок «Баварии» наглядно показал, что дают годы в НБА. Будь Монро точнее в средних бросках (всего 4 попадания из 10), перешагнул бы и за 20 очков.

У победителей помимо Фойгтмана хорош был Уилл Клайберн (15 очков и 7 подборов). А вот MVP 1-го тура Евролиги Майк Джеймс сегодня не блеснул: американский защитник забил только 3 броска из 12, смазав к тому же оба штрафных. Джеймс ещё и совершил 4 потери, став по этому показателю сомнительным рекордсменом матча. Но ЦСКА выиграл второй матч подряд и продолжает входить в группу лидеров.

«Питерец.ру» заметил, что завершился ещё один матч 2-го тура. «Црвена Звезда» дома обыграла «Фенербахче» со счётом 68:56, при этом ужасный матч провёл Ян Веселы (6 очков и 2 подбора).

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