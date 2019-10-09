ента новостей

11:14
В Петербурге проходит Фестиваль гигантских Китайских Фонарей
11:08
Смертельное ДТП во Всеволожском районе Ленобласти
10:31
На КАД закроют съезд в сторону метро Рыбацкое
05:42
Американцы продолжают обвинять Россию
05:14
Снесли детскую площадку
00:26
Лехтонен забил в овертайме в матче «Йокерит» - «Сочи»
15:52
Литературно-парфюмерная выставка «Книги и ароматы»
15:48
Почетный знак «За сострадание к животным»»
11:08
В Ленобласти задержаны разбойники совершавшие налеты на АЗС
09:40
Очистка водоемов продолжается
09:13
Кто воспользовался электронными визами?
09:11
Балет под звёздами: шоу «Времена года»
22:39
Знарок увозит из Петербурга победу в овертайме
22:07
Сенсация: «Зенит» обыграл в Москве ЦСКА после берлинского разгрома
11:27
Ладожский мост разведут для прохода яхты «Апостол Андрей»
10:01
На севере Петербурга иномарку после ДТП выбросило на остановку
08:43
Авиарейсы в Хайнань
08:18
Петербург напоминает Европу
17:14
«Зенит» уверенно победил «Урал», ворота защищал Кержаков
21:11
СКА уступил «Трактору»: Бурдасов не играл
08:27
Советы от Шварценеггера
07:59
Смягчили санкции из-за Марса
22:48
Трёпка в Берлине – так баскетбольный «Зенит» дебютировал в Евролиге
20:35
Мюзикл «Золушка» на сцене Исторического парка «Россия – моя история»
20:28
«Химки» с победы стартовали в Евролиге, хотя Мозгов не играл
11:22
В Петербурге задержан автоугонщик
11:16
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
09:24
Доллар используется в политической борьбе
08:55
«Железный Арни» приехал в Петербург
19:35
Реконструкция Лиговского путепровода
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » Лехтонен забил в овертайме в матче «Йокерит» - «Сочи»

Лехтонен забил в овертайме в матче «Йокерит» - «Сочи»

0
62
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
metaratings.ru
Защитник Микко Лехтонен стал автором победной шайбы в составе «Джокеров».  

Финский «Йокерит» пока не блещет в нынешнем сезоне, балансируя на грани попадания в плей-офф. Да ещё Сакари Маннинен перешёл в «Салават Юлаев», а нового лидера нападения пока не видно. Мало забивают форварды – за дело возьмутся защитники. Тем более, что в «Йокерите» выступают Сами Леписто и Алекс Грант – мастера набирать очки.

Но не они, а новичок команды Микко Лехтонен забросил сегодня в очередной раз. Новая звезда «Йокерита» отличилась очень вовремя – шёл овертайм встречи с ХК «Сочи». Российский клуб вёл 2:0, но домашние трибуны помогли «Джокерам» отыграться и вырвать победу в дополнительное время. А Лехтонен (4 шайбы) является вторым снайпером команды Лаури Марьямяки: если бы не разыгравшийся в последних турах форвард Иконен, то защитник-бомбардир мог бы опережать всех своих партнёров по голам.

Героями победы «Ак Барса» над «Локомотивом» в Ярославле стали сделавший дубль Михаил Фисенко и голкипер Тимур Билялов. Последний заработал «сухарь», а казанцы выиграли со счётом 4:0. А вот Илью Сорокина из ЦСКА матча «на ноль» лишил нападающий «Амура» Томаш Зогорна, однако армейцы легко выиграли – 4:1.

Все по теме: хоккей
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

18-03-2019, 22:32
«Салават Юлаев» выиграл очередной овертайм в нынешнем плей-офф
6-11-2018, 21:36
«Йокерит» отыгрался на «Северстали» после 0:5 от ЦСКА
19-01-2018, 23:53
Сергей Зубов и ХК «Сочи» близки к выходу в плей-офф КХЛ
17-08-2017, 23:13
Шайба Чудинова стала победной в матче СКА – «Йокерит» (5:1)
17-10-2016, 23:51
Секстон блеснул в Братиславе, а Салминен забил «Торпедо»
9-12-2015, 22:47
СКА обыграл «Салават Юлаев», а Стив Мозес забросил в первом же матче

Происшествия на дорогах

0
14
Сегодня, 11:08
Смертельное ДТП во Всеволожском районе Ленобласти
0
132
7-10-2019, 10:01
На севере Петербурга иномарку после ДТП выбросило на остановку
0
241
4-10-2019, 11:16
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
0
158
2-10-2019, 11:19
Серьезное ДТП на Волхонском шоссе
Наверх