Лехтонен забил в овертайме в матче «Йокерит» - «Сочи»

Финский «Йокерит» пока не блещет в нынешнем сезоне, балансируя на грани попадания в плей-офф. Да ещё Сакари Маннинен перешёл в «Салават Юлаев», а нового лидера нападения пока не видно. Мало забивают форварды – за дело возьмутся защитники. Тем более, что в «Йокерите» выступают Сами Леписто и Алекс Грант – мастера набирать очки.

Но не они, а новичок команды Микко Лехтонен забросил сегодня в очередной раз. Новая звезда «Йокерита» отличилась очень вовремя – шёл овертайм встречи с ХК «Сочи». Российский клуб вёл 2:0, но домашние трибуны помогли «Джокерам» отыграться и вырвать победу в дополнительное время. А Лехтонен (4 шайбы) является вторым снайпером команды Лаури Марьямяки: если бы не разыгравшийся в последних турах форвард Иконен, то защитник-бомбардир мог бы опережать всех своих партнёров по голам.

Героями победы «Ак Барса» над «Локомотивом» в Ярославле стали сделавший дубль Михаил Фисенко и голкипер Тимур Билялов. Последний заработал «сухарь», а казанцы выиграли со счётом 4:0. А вот Илью Сорокина из ЦСКА матча «на ноль» лишил нападающий «Амура» Томаш Зогорна, однако армейцы легко выиграли – 4:1.