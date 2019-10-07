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» » Знарок увозит из Петербурга победу в овертайме

Знарок увозит из Петербурга победу в овертайме

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29
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.sport-express.ru
Гол многоопытного Карсумса позволил «Спартаку» сегодня выиграть у СКА – 3:2.

Октябрь начался для «Спартака» Олега Знарка с унизительных 3:9 в поединке с ЦСКА. Однако и турнирные дела СКА идут не лучшим образом: сегодняшнее поражение стало третьим подряд. «Питерец.ру» отмечает, что невские армейцы проиграли «Ак Барсу», «Трактору» и «Спартаку» с минимальной разницей, а не в 6 шайб. Однако следующую домашнюю игру у «Автомобилиста» желательно выиграть.

Сегодня СКА отпустил соперника на две шайбы, дважды пропустив в большинстве. Сначала Мельничука пробил защитник Вишневский, а на 19-й минуте отличился Ганзл. Но ударно отметил возвращение в СКА Антон Бурдасов – гол в первом же матче. А на первой же минуте третьего периода свою седьмую шайбу в нынешнем чемпионате забросил Владимир Ткачёв, и счёт стал 2:2. Но развить успех и додавить деморализованного соперника не удалось, а в овертайме удача улыбнулась гостям: взятие ворот соорудили Хохлачёв и Карсумс.

Сразу четыре «сухаря» удались сегодня голкиперам, отличились Олкинуора («Адмирал»), Красиков («Сибирь»), Коварж («Автомобилист») и Кошечкин («Металлург»).

Все по теме: хоккей СКА
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