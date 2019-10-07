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» » Сенсация: «Зенит» обыграл в Москве ЦСКА после берлинского разгрома

Сенсация: «Зенит» обыграл в Москве ЦСКА после берлинского разгрома

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ria.ru
Без Густаво Айона и Андрея Зубкова баскетбольный «Зенит» одержал победу.

Старт «Зенита» и ЦСКА в Евролиге получился диаметрально противоположным. «Сине-бело-голубые» были разгромлены «Альбой» с разницей в 20 очков, а ЦСКА в гостях не оставил никаких шансов крепкой «Валенсии». При этом не пришлось утруждать себя одной из главных армейских звёзд Уиллу Клайберну: результат сделали другие, в первую очередь – MVP 1-го тура Евролиги Майк Джеймс.

Но сегодня грянул гром: чемпион потерпел поражение в родных стенах от ослабленного потерями двух «больших» соперника с берегов Невы. А ведь до этого очные встречи в столице неизменно заканчивались в пользу ЦСКА, хотя в Санкт-Петербурге «Зенит» армейцев уже побеждал.

«Питерец.ру» рад за Жоана Плазу, который одержал очень важную тренерскую победу над Димитрисом Итудисом (на фото). Сегодня решающую роль в сенсационной победе «Зенита» со счётом 82:79 сыграла «старая гвардия» в лице Евгения Воронова (15 очков) и Антона Понкрашова (13 очков, столько же у новичка Остина Холлинза). Лидером по подборам в составе «Зенита» стал Колтон Айверсон, собравший 9 отскоков.

Все по теме: баскетбол БК «Зенит»
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