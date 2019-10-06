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» » «Зенит» уверенно победил «Урал», ворота защищал Кержаков

«Зенит» уверенно победил «Урал», ворота защищал Кержаков

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
fc-zenit.ru
Выезд в Екатеринбург завершился победой «Зенита» со счётом 3:1.

12-й тур чемпионата России по футболу принёс тренерскую отставку в московском «Динамо». Поражение в Оренбурге со счётом 0:2 (снова был удалён Артур Юсупов) привело к отставке Дмитрия Хохлова. А динамовский клуб, который в межсезонье потратил серьёзные деньги на новых игроков, опустился в зону вылета.

«Зениту» после игры с «Бенфикой» в Лиге Чемпионов предстояла поездка в Екатеринбург. Сергей Семак был вынужден обойтись в этом матче без Ракицкого и Барриоса. Да ещё и вернувшийся в состав защитник Маммана быстро травмировался: пришлось выпускать на замену Олега Шатова. По иронии судьбы, игравший в «Урале» Шатов забил в свои ворота. «Зенит» к тому времени вёл 2:0 после точных ударов Ивановича и Оздоева. Да и конфуз Шатова хозяева поля не помог: вскоре Сердар Азмун установил окончательный счёт – 3:1 в пользу «Зенита». После этой победы петербургский клуб набрал 26 очков и делит первое место с «Локомотивом».

Обыгравшие «Зенит» в прошлом туре железнодорожники одержали уже четвёртую победу в РПЛ подряд. В матче с «Арсеналом» всё решил пенальти, реализованный Алексеем Миранчуком прямо перед перерывом – 2:1 в пользу коллектива Юрия Сёмина.

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