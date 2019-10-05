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» » СКА уступил «Трактору»: Бурдасов не играл

СКА уступил «Трактору»: Бурдасов не играл

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ria.ru
Вернувшийся в СКА Антон Бурдасов сегодня на лёд не выходил.  

Метания Антона Бурдасова закончились: вместо НХЛ он вновь стал игроком СКА. «Питерец.ру» надеется, что Антон быстро впишется в тактические построения Алексея Кудашова. Главное для Бурдасова – сдерживать эмоции и не получать матч-штрафы на ровном месте.

Тем временем молодой Алексей Мельничук застолбил за собой «пост номер один». Сегодня не лучшим образом был проведён первый период. После того, как Максим Карпов открыл счёт, СКА быстро пропустил две шайбы. В равных составах Мельничука сначала пробил Гика, затем гостей вывел вперёд Кейлоф. Второго и третьего периодов невским армейцам не хватило, чтобы отыграться. Очень уж аккуратно сыграли челябинцы при счёте 2:1 в свою пользу: всего один малый штраф!

Поражение не помешало СКА сохранить лидерство в Дивизионе Боброва (19 очков после 15 матчей при разнице шайб 36–29. Лучшими по системе «гол+пас» в составе СКА являются Владимир Ткачёв (15 очков), Сергей Плотников (14 очков) и Йори Лехтеря (11 очков). А вот Йонас Кемппайнен откровенно не блещет – всего одна передача за 12 игр.

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