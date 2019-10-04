Трёпка в Берлине – так баскетбольный «Зенит» дебютировал в Евролиге

Немецкую «Альбу» не отнесёшь к грандам европейского баскетбола. В нынешней Евролиге обе команды имеют статус новичков, но на стороне «Альбы» было преимущество своего паркета.

Итоговые «-20» стали холодным душем для менеджмента и поклонников «сине-бело-голубых». Интриги в игре не получилось совсем: лишь в стартовые минуты «Зенит» вырвался вперёд на 5 очков. Но «Альба» выиграла все четверти и доставила радость переполненному залу – 85:65.

«Питерец.ру» надеется, что игроки «Зенита» исполнят пожелание комментировавшего матч Владимира Гомельского и впредь покажут лучшую сыгранность. Хорошо сыграл сегодня Уилл Томас (14 очков и 8 подборов). А вот мексиканскому центровому Густаво Айону не повезло: ему повредили нос. «Альба», у которой выбыл основной плеймейкер Сива, просто задавила «Зенит», а самыми результативными в её составе стали камерунский центр Ньоко (16 очков) и шведский снайпер Эрикссон (15 очков).

33-летний разыгрывающий «Зенита» Алекс Ренфро набрал во встрече со своей бывшей командой 7 очков, отдав партнёрам столько же передач.