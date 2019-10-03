Ведя 3:0, «Зенит» позволил «Бенфике» забить

Если московский «Локомотив» не имел шансов в домашнем матче с «Атлетико» (0:2), то «Зенит» смог одержать победу на своём поле. После ничьей с «Лионом» в гостях в 1-м туре успех нужно было закрепить: группа очень ровная.

«Питерец.ру» не заметил в составе португальской «Бенфики», с которой «Зенит» часто играет в еврокубках, особых звёзд. Есть известные футболисты – полузащитник Пицци и форвард Сеферович. Оба они вчера вышли в стартовом составе. Сергей Семак выпустил на фланг обороны Смольникова, центр поля укрепил Барриосом и Оздоевым, а в атаке играл привычный дуэт Дзюба – Азмун.

Именно Дзюба открыл счёт в первом тайме: ассистировал ему Оздоев. Во втором тайме «Бенфику» подвёл собственный игрок, забивший в свои ворота. Этот автогол стал итогом активности Караваева, который только что заменил Шатова. Вскоре расстроенная «Бенфика» пропустила и третий мяч, забил который Азмун. При счёте 3:0 «сине-бело-голубые» расслабились и позволили сопернику сквитать один мяч, итог – 3:1 и 4 очка после двух туров.