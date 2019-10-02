Мельничук пропустил сразу от двух Галимовых в Казани

Алексей Мельничук снова появился в воротах СКА – и опять сыграл достойно. Да, наш молодой вратарь дважды пропустил в Казани, но в итоговом поражении «Питерец.ру» склонен винить атаку невских армейцев. Почти 58 минут игрового времени шайба не шла в ворота Рейдеборна, но Алексей Бывальцев реализовал большинство. Ассистировали автору гола СКА стабильно набирающие очки в этом сезоне Владимир Ткачёв и Сергей Плотников.

Матч нельзя назвать зрелищным: мало бросков – мало заброшенных шайб. Решающий рывок команда Дмитрия Квартальнова совершила во втором периоде, года Мельничука пробили два казанских форварда с одинаковой фамилией. Открыл счёт на 26-й минуте Артём Галимов с передачи Галиева. А однофамилец Эмиль (на фото) сразу же удвоил преимущество хозяев льда. Единственным огорчённым мог остаться Рейдеборн, который лишился «сухаря».

Вчера ЦСКА выдал фантастическую голевую феерию в матче со «Спартаком», победив с по-настоящему хоккейным счётом 9:3. Армейский форвард Кирилл Капризов сделал хет-трик за один период – третий.