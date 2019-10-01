Мельничук становится новой звездой СКА

Похоже, Алексей Кудашов (на фото) вытащил в начале сезона настоящий «джокер». Из всей вратарской бригады СКА на сегодняшний момент лучший – Алексей Мельничук, которому 21 год. Вчера во встрече с динамовцами Риги Мельничук сыграл «на ноль», сделав очередную заявку на повышение собственного статуса в команде.

«Питерец.ру» уже отмечал хорошую игру Мельничука, который попал в ворота волей случая: швед Хелльберг травмирован, а новичок Налимов растерял кондиции. Со старта сезона Кудашов дал шанс Кочеткову: Пётр играл хорошо, но Мельничук уже затмил и его. Символично, что играет новый герой невских армейцев под номером 1 (у Хелльберга – 45-й).

Знатоки КХЛ могу заявить, что «сухарь» в игре с рижским «Динамо» нельзя назвать выдающимся достижением. Очень уж плохо рижане начали чемпионат, да и кого назвать звёздами нападения вчерашнего соперника СКА? Дарзиньш и Редлихс не молодеют, а Эштон и Макмиллан пока выглядят скромнее, чем покинувший прибалтийскую команду Виделль.

Дополнительным бонусом для Мельничука стало признание лучшим голкипером сентября во всей Лиге.