«Рубин» разгромлен, так держать!

Перед началом игры между «Зенитом» и «Рубином» на стадионе была объявлена минута молчания: ушёл из жизни бывший игрок петербургского клуба Фернандо Риксен.

«Зенит» заключил контракт с освободившимся Александром Кокориным, но ещё несколько месяцев нападающий не сможет помочь «сине-бело-голубым». Сергей Семак по этом поводу заметил, что Кокорин «более чем искупил свою вину».

«Питерец.ру» обратил внимание на стартовый состав «Зенита»: взламывать оборонительные порядки «Рубина» предстояло Дриусси, Шатову и Дзюбе. По иронии судьбы из пяти мячей «Зенита» Дзюба не записал на свой счёт ни одного. Зато дубль сделал заменивший Дриусси Алексей Сутормин, а открыл счёт на 58-й минуте Иванович. «Рубин» потерпел четвёртое поражение подряд, при этом 0:5 в Санкт-Петербурге стали самым крупным фиаско команды Романа Шаронова в сезоне. А «Зенит» может наслаждаться промежуточным лидерством в чемпионате: «Ростов» сегодня проиграл в гостях «Ахмату» (1:2), а оконфузившиеся в Лиге Европы «Краснодар» и ЦСКА завтра сойдутся в очной дуэли в Москве.