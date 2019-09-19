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» » С Мельничуком в воротах СКА перестал пропускать!

С Мельничуком в воротах СКА перестал пропускать!

0
47
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
1946.ska.ru
Вторая подряд сухая победа СКА в гостях с номинально четвёртым вратарём в воротах.  

После сегодняшнего матча с московским «Динамо», который СКА выиграл в гостях со счётом 2:0, у некоторых болельщиков невских армейцев может возникнуть вопрос: а нужен ли команде Алексея Кудашова вратарь-легионер Магнус Хелльберг?

Пока швед травмирован, хорошо проявили себя его дублёры, особенно – герой двух последних матчей Алексей Мельничук (на фото). Если «сухарь» в игре с «Сочи» можно было объяснить уровнем соперника (команда Сергея Зубова выше крепкого середняка не котируется), то сегодня Мельничук нейтрализовал динамовскую атаку во главе с Шипачёвым.

Бывшие московские динамовцы в составе СКА не упустили случая отличиться: Дмитрий Кагарлицкий ассистировал открывшему счёт Рундбладу, а Максим Карпов забил в меньшинстве. Однако «Питерец.ру» считает главным героем Мельничука, который сегодня отразил все 34 броска по своим воротам. В турнирной таблице Западной конференции СКА и «Витязь» набрали по 10 очков и расположились сразу за лидером. А на первой строчке ожидаемо находится ЦСКА, который сегодня легко переиграл «Адмирал» (4:0).

 

 

Все по теме: хоккей СКА
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