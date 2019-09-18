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» » Эрлинг Холанд – 19-летний норвежский феномен из «Зальцбурга»

Эрлинг Холанд – 19-летний норвежский феномен из «Зальцбурга»

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
afp.com
Хет-трик в первом же матче в Лиге Чемпионов – так форвард австрийского клуба стартовал в турнире.  

В первый день начавшегося вчера группового турнира Лиги Чемпионов не смогли забить такие признанные звёзды, как Мохаммед Салах («Ливерпуль»), Луис Суарес («Барселона») и Ромелу Лукаку («Интер»). А вот дебютант турнира из состава австрийского «Ред Булла» начал лихо – сразу с хет-трика!

«Питерец.ру» сожалеет, что норвежца Эрлинга Брёута Холанда просмотрели скауты «Зенита». Накануне дебюта в Лиге Чемпионов неистовый Холанд уже «отгрузил» три мяча во внутреннем чемпионате, после чего взялся за защиту бельгийского «Генка». Для исторического хет-трика в главном клубном турнире Европы (попутно пало достижение Андрея Шевченко, как самого молодого автора трёх забитых мячей в одном матче) Холанду хватило одного тайма. При этом Эрлинг открыл счёт уже на 2-й минуте. «Зальцбург» в итоге победил со счётом 6:2, что выглядело особенно эффектно на фоне нулевой ничьей «Боруссии» и «Барселоны» в Дортмунде.

Впереди у «Зальцбурга» в турнирной сетке Лиги Чемпионов – соперники посерьёзнее, чем «Генк». Во 2-м туре Холанду предстоит сыграть в Англии с «Ливерпулем», далее – с итальянским «Наполи».

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