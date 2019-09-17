«Зенит» начал Лигу Чемпионов с ничьей в Лионе

Главная звезда «Лиона» Мемфис Депай ещё несколько лет назад троллил «Зенит». Сегодня голландец забил, но в счёте вёл зенит, к тому же отличился Депай с пенальти.

«Питерец.ру» вместе со всеми удивился линии обороны «Зенита»: Сергей Семак в таком важном матче рискнул и доверился новичкам. С первых минут вышли играть и Вячеслав Караваев, и венесуэлец Йордан Осорио. Поскольку пенальти «привёз» вышедший на замену Оздоев, то решение Семака можно признать правильным.

Чемпион России открыл счёт на финише первого тайма: Дзюба и Азмун словно не заметили защиту «Лиона», и иранец легко переиграл Лопеша с близкого расстояния. В самом начале второй половины встречи Азмуна из-за повреждения пришлось заменить. Вышедший на замену Оздоев переусердствовал в оборонительных действиях, и «Лион» заработал пенальти. До добиться большего, чем 1:1 на своём поле, футболисты французского клуба не смогли. Ничья в гостях – хорошее начало в выглядящей равной группе Лиги Чемпионов.

Сейчас играют «Бенфика» и «Лейпциг»: после первого тайма счёт не открыт.