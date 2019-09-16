«Ростов» победил «Ахмат» и догнал лидеров РПЛ – «Краснодар» и «Зенит»

Селекция московского «Динамо» удивляет «Питерец.ру». Сегодня в игре с «Уфой» даже на замену не вышли два форварда, которые могли бы сыграть в стартовом составе многих клубов РПЛ. Кирилл Панченко и Рамиль Шейдаев сейчас не пользуются доверием наставника динамовцев Дмитрия Хохлова. Зато Сильвестр Игбун сразу же получил карт-бланш, но тоже не забил.

Да и всё «Динамо» второй матч чемпионата России подряд не забивает. При этом ставший основным голкипером после травмы Шунина Лещук не пропускает. Вот только две нулевые ничьи подряд отбросили «Динамо» на 11-е место: «бело-голубые» набрали 10 очков, столько же – у «Рубина», выигравшего очную встречу в Москве в меньшинстве.

Эльдор Шомуродов не забил «Ахмату» (узбекский форвард в прошлом туре дважды поразил ворота «Локомотива»), но это не помешало команде Валерия Карпина выиграть. Не забил лучший бомбардир – забьют другие: Байрамян сравнял счёт после перерыва, а вскоре победу ростовчанам принёс норвежец Норманн. Третья победа в чемпионате подряд позволила «Ростову» догнать двух других лидеров (ранее выиграли свои матчи «Краснодар» и «Зенит»).