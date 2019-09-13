Дзюба и Азмун по-разному сыграли в победном матче с «Арсеналом»

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин уделяет «Арсеналу» особое внимание, и результаты есть. За 8 туров чемпионата РПЛ «оружейники» выиграли 4 матча, 2 из которых – в гостях (в Самаре и Тамбове).

Сергей Семак просто не мог оставить в запасе забивающего важные мячи Юрия Жиркова, а вот Далер Кузяев вышел в основе впервые в сезоне. Рвение Кузяева оказалось роковым для защитника «Арсенала» Виктора Альвареса, которого после столкновения с Далером пришлось менять на 15-й минуте. К этому времени «Зенит» уже вёл в счёте после точного удара Артёма Дзюбы.

Не забивавший с 3-го тура Сердар Азмун в первом тайме получил отличную возможность пополнить свой бомбардирский счёт. Азмун взялся бить пенальти – и проиграл дуэль голкиперу туляков Левашову. А в начале второго тайма бывший футболист «Тосно» Кантемир Берхамов мастерски исполнил штрафной и сравнял счёт. Но «Зенит» не собирался терять очки на своём поле: Смольников заработал пенальти, и Дриусси забил. В концовке Шатов установил окончательный счёт – 3:1 в пользу «Зенита».

«Питерец.ру» заметил, что дебютировал в сине-бело-голубой форме Вячеслав Караваев, вышедший на замену на 89-й минуте.