ента новостей

23:09
Дзюба и Азмун по-разному сыграли в победном матче с «Арсеналом»
22:46
Унылое поражение СКА от ЦСКА, у Воробьёва в «Магнитке» тоже всё плохо
16:20
На трассе «Кола» ограничат пропускную способность ещё на одном путепроводе
15:29
В Петербурге у пенсионерки мошенницы похитили 700 тысяч рублей
15:21
В Саду Дружбы появилось дерево с предсказаниями
15:16
Военно-историческая реконструкция «Подвиг Авроровцев»
15:13
Выставка «И победа над врагом, и победа над коварством будет…»
13:46
Россельхознадзор сообщает об установленных фактах возможной легализации опасной и некачественной продукции ветеринарной службой Петербурга
13:43
В Ленобласти на пожаре погибла пожилая женщина
13:30
Любимые советские фильмы покажут в Историческом парке
07:32
Река Новая восстанавливается
07:30
Права с 16 лет – реально ли это?
23:07
Битва за чистоту: Петербург против Прибалтики
21:57
Коварж превзошёл Метсола в Уфе
15:38
Прекратившая деятельность петербургская компания «Питербот» оформляла документы на продукцию с истекшим сроком годности
15:31
На «Ленфильме» вспомнят Леонида Менакера
14:48
В Петербурге иномарка сбила двухлетнего мальчика
08:52
Ожидания от Беглова
08:17
«Отделстрой» заплатит штраф
22:15
Сборная США вылетела с чемпионата мира по баскетболу: сенсация ли это?
11:54
Выставка Константина Сухоплюева
11:45
Новые интерактивные программы для детей в Историческом парке «Россия - моя история»
11:41
В Петроградском районе двухлетний мальчик выпал из окна
11:36
В Петербурге задержали хулигана стрелявшего из травмата
10:09
Дело Бориса Ротенберга
10:06
Налоговые поступления растут
23:00
Лехтеря дважды забил «Сибири», и СКА победил – 4:2
13:04
Спектакль Danger, Gulliver!
12:36
В Петербург не пропустили партию мороженой рыбы из Аргентины
11:52
На участке внешнего кольца КАД между Московским шоссе и Софийской улицей перекроют две полосы движения
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » Дзюба и Азмун по-разному сыграли в победном матче с «Арсеналом»

Дзюба и Азмун по-разному сыграли в победном матче с «Арсеналом»

0
37
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
arsenaltula.ru
Если форвард сборной России открыл счёт, то иранец оплошал, исполняя 11-метровый.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин уделяет «Арсеналу» особое внимание, и результаты есть. За 8 туров чемпионата РПЛ «оружейники» выиграли 4 матча, 2 из которых – в гостях (в Самаре и Тамбове).

Сергей Семак просто не мог оставить в запасе забивающего важные мячи Юрия Жиркова, а вот Далер Кузяев вышел в основе впервые в сезоне. Рвение Кузяева оказалось роковым для защитника «Арсенала» Виктора Альвареса, которого после столкновения с Далером пришлось менять на 15-й минуте. К этому времени «Зенит» уже вёл в счёте после точного удара Артёма Дзюбы.

Не забивавший с 3-го тура Сердар Азмун в первом тайме получил отличную возможность пополнить свой бомбардирский счёт. Азмун взялся бить пенальти – и проиграл дуэль голкиперу туляков Левашову. А в начале второго тайма бывший футболист «Тосно» Кантемир Берхамов мастерски исполнил штрафной и сравнял счёт. Но «Зенит» не собирался терять очки на своём поле: Смольников заработал пенальти, и Дриусси забил. В концовке Шатов установил окончательный счёт – 3:1 в пользу «Зенита».

«Питерец.ру» заметил, что дебютировал в сине-бело-голубой форме Вячеслав Караваев, вышедший на замену на 89-й минуте.

Все по теме: футбол Зенит
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

28-07-2019, 20:30
«Зенит» продолжает побеждать, а Азмун и Дзюба – забивать
6-07-2019, 21:34
«Зенит» проиграл матч за Суперкубок «Локомотиву», хотя Азмун сделал дубль
31-03-2019, 21:35
«Оренбург» забил первым, но всё решил Азмун
15-03-2019, 01:11
Чуда не произошло: «Зенит» проиграл и второй матч «Вильярреалу»
21-02-2019, 23:28
Новичок «Зенита» Азмун стал героем ответного матча с «Фенербахче»
16-04-2016, 21:41
Дзюба и «Зенит» крупно победили «Спартак» — 5:2

Происшествия на дорогах

0
93
12-09-2019, 14:48
В Петербурге иномарка сбила двухлетнего мальчика
0
128
9-09-2019, 12:22
Смертельное ДТП в Лужском районе
0
128
9-09-2019, 12:19
В Ленобласти в ДТП погибли три человека
0
173
6-09-2019, 10:52
В Ленобласти таксист сбил ребенка
Наверх