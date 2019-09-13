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» » Унылое поражение СКА от ЦСКА, у Воробьёва в «Магнитке» тоже всё плохо

Унылое поражение СКА от ЦСКА, у Воробьёва в «Магнитке» тоже всё плохо

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40
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
cskanews.com
0:3 в матче с ЦСКА огорчили поклонников невских армейцев, ждавших торжества атаки СКА.  

Тенденция проигрывать ЦСКА в регулярном чемпионате продолжилась и при Алексее Кудашове: первое же рандеву с обладателем Кубка Гагарина завершилось для СКА крупным поражением. «Питерец.ру» просто перечисляет имена наших форвардов, вышедших сегодня на лёд: Кагарлицкий, Лехтеря, Ткачёв, Якупов, Плотников, Тихонов. Играл и финский новичок СКА Кемппайнен, у которого пока сезон явно не задался.

0:3 на своём льду и «сухарь» Ильи Сорокина (на фото) – вот итог сегодняшнего армейского дерби. ЦСКА хладнокровно забросил в каждом периоде (в заключительном – в пустые ворота) и наглядно доказал статус фаворита сезона. Три победы при двух поражениях – такой багаж теперь у СКА.

А вот магнитогорскому «Металлургу» смена тренера пока явно не помогает. Победа над «Северсталью» при Яндаче – единственный успех богатого и амбициозного клуба в сезоне – 2019/2020. Вроде бы Локтионов в третьем периоде гостевого матча с «Ак Барсом» открыл счёт (ранее отличился Викстранд), однако «Магнитка» сразу же снова пропустила. По иронии судьбы забил Зарипов, а вот Мозякин не набирает очков третий матч подряд.

Все по теме: хоккей СКА
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