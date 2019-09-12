Коварж превзошёл Метсола в Уфе

Якуб Коварж и Юха Метсола – обладатели серьёзной репутации в КХЛ. Коварж – символ «Автомобилиста», а громко заявивший о себе в «Амуре» Метсола второй сезоне радует поклонников «Салавата Юлаева».

Однако сегодня уфимцев подвела атака: впервые в этом сезоне подопечные Николая Цулыгина не смогли забить. Виной всему Коварж, отразивший все 36 бросков по своим воротам. «Питерец.ру» считает одним из виновников сухого поражения на домашнем льду Линуса Умарка. В большинстве после удаления Гареева Умарк упустил прекрасный момент и сразу же сам с досады нарушил правила. Итог – шайба Доуса в неравных составах. Если бы Метсола на исходе первого периода не спас юлаевцев после выхода Доуса один на один с финским вратарём, то хозяева «горели» бы 0:2 уже к первому перерыву.

До 58-й минуты Коварж и Метсола демонстрировали своё искусство, а интрига сохранялась. Лишь шайба Секстона (первая для американца в этом сезоне) установила окончательный счёт 2:0 в пользу «Автомобилиста».

Московское «Динамо» сегодня крупно проиграло в Ярославле «Локомотиву» (2:5), Вадим Шипачёв забил.