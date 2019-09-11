Сборная США вылетела с чемпионата мира по баскетболу: сенсация ли это?

Этот состав сборной США по баскетболу изначально выглядел довольно блекло. Если главная звезда американцев – это Кемба Уокер, то стоит ли удивляться вылету в четвертьфинале?

Ещё на предварительном этапе обыгрывать США должны были турки, но уступили в овертайме «-1». Команда Грегга Поповича выиграла все пять игр до плей-офф, но споткнулась на Франции. Разгромно уступив в четвёртой четверти с разницей в 13 очков, американцы уступили – 79:89. Отличный матч провёл Донован Митчелл (29 очков и 6 подборов), а вот партнёры защитника «Юты» явно подкачали.

Главными героями у победителей стали партнёр Митчелла по «Джаз» Руди Гобер (21 очко и 16 подборов), Эван Фурнье из «Орландо» (22 очка) и новобранец «Фенербахче» Нандо Де Коло (18 очков и 90% с линии штрафных). Статистики подсчитали, что команда США не проигрывала на официальном уровне с 2006 года, выиграв 58 матчей подряд. В полуфиналах мирового первенства Франция встретится с Аргентиной, а Испания сразится с Австралией.

«Питерец.ру» отдельно поздравляет с сегодняшней победой игрока «Зенита» Эндрю Альбиси.