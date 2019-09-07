Жирков и Дзюба – герои победы в Шотландии

Шотландцам во вчерашнем отборочном матче чемпионата Европы отступать было некуда. Проигрыш Казахстану поставил футбольных горцев в трудное турнирное положение: даже ничья была нежелательна. А итоговое поражение ещё сильнее осложнило положение шотландцев, хотя болельщики нашей сборной могут этому лишний раз порадоваться.

Главная звезда в составе сборной Шотландии – это защитник «Ливерпуля» Энди Робертсон, выигравший в этом году Лигу Чемпионов. Именно он по иронии судьбы стал соавтором ответного гола. Шотландцы быстро вышли вперёд, воспользовавшись ошибкой Гильерме. Однако ещё до перерыва Артём Дзюба сравнял счёт после ошибки Робертсона. А во втором тайме победный мяч стал итогом удачной игры многоопытного Юрия Жиркова. Совсем недавно этот футболист «Зенита» помог своему клубу выиграть важный матч в Москве у «Спартака», и вот – снова победный матч, пусть и записанный в протокол как автогол шотландского футболиста.

«Питерец.ру» с оптимизмом смотрит на таблицу группы I: Россия набрала 12 очков, у Шотландии – вдвое меньше.