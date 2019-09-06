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» » СКА крупно проиграл «Автомобилисту», Мэйсек делал дубль

СКА крупно проиграл «Автомобилисту», Мэйсек делал дубль

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
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2:5 в Екатеринбурге стали холодным душем для поклонников невских армейцев.

«Питерец.ру» решил вспомнить, в каком туре СКА впервые терпел крупные поражения в прошлом чемпионате КХЛ. Совпадение – тогда проиграли 1:4 «Салавату Юлаеву» в 3-м туре, и в этом сезоне первое фиаско с разницей в 3 шайбы пришлось на 3-й тур.

«Грохнул» СКА «Автомобилист», а новичок екатеринбуржцев Брукс Мэйсек (также известный любителям хоккея как Брукс Мацек – трудности перевода) дважды поразил ворота петербуржцев. Во втором случае Пётр Кочетков уступил место на льду полевому игроку при счёте 4:2 в пользу «Автомобилиста». У СКА сегодня дружно «промолчали» все забивные нападающие: лишь Евгений Кетов отметился шайбой во втором периоде. Второй гол СКА при счёте 1:3 в третьей двадцатиминутке соорудили защитники: передачу отдал Дыбленко, а Зуб поразил ворота Коваржа. По броскам первенствовал «Автомобилист» (38–31).

Случилась и первая тренерская отставка: в «Металлурге» указали на дверь чеху Йозефу Яндачу после домашнего поражения от «Витязя» (0:2). Новым-старым тренером «Магнитки» стал Илья Петрович Воробьёв!

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