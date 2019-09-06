Понитка из «Зенита» помог Польше обыграть Россию на чемпионате мира «+5»

Сборная России, которую тренирует Сергей Базаревич, начала мировое первенство по баскетболу с двух побед. В упорной борьбе была повержена Нигерия с Амину, с южнокорейцами было легче. «Низовой» матч с Аргентиной завершился поражением нашей команды со счётом 61:69. «Питерец.ру» отмечает, что экс-зенитовец Лапровиттола эту игру провалил (1 точный бросок из 8 и 3 потери).

В составе сборной Польши помимо новичка «Зенита» Матеуша Понитки любителям баскетбола хорошо известны Слотер и Вачински. На предварительном этапе поляки обыграли Венесуэлу, КНР и Кот д'Ивуар. Начало выдалось многообещающим: россияне выиграли первую четверть «+6», а по ходу второй смогли оторваться на 11 очков. Психологически важное дальнее попадание совершил вместе с сиреной на большой перерыв Понитка.

Именно игрок «Зенита» поучаствовал в ключевом эпизоде в концовке. Падая, Понитка смог отдать точную передачу партнёру, который забил важнейшую «трёху», и счёт стал 72:68 в пользу поляков. Михаил Кулагин забил сверхдальний бросок, но упустили под своим щитом «большого». Итог – 79:74 в пользу сборной Польши.