ента новостей

14:26
Мостовой переход на Верхне-Свирской ГЭС будет реконструирован
14:15
Лекция «Победоносное имя в истории. Святой благоверный князь Александр Невский»
13:41
Понитка из «Зенита» помог Польше обыграть Россию на чемпионате мира «+5»
10:52
В Ленобласти таксист сбил ребенка
08:07
Кто победит на выборах?
07:53
Открытие новых станций метро переносится
23:27
5 сентября в КХЛ: победы «Сибири», «Барыса» и «Амура»
17:24
Лекция "Ништадтский мир: как и благодаря чему Россия стала великой державой"
17:08
На двух путепроводах на трассе «Кола» ограничат пропускную способность
15:14
В Петербург не пустили зараженные монилиозной гнилью фрукты
15:04
Cпектакль «Рейс Ленинград-60»
15:02
Выставка «Артефактура» в АРХКЛУБЕ
14:57
В Пулково провели ветеринарный контроль лабораторных мышей
14:49
В Петербурге состоится турнир ММА «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга»
14:39
В Петербурге обокрали туристку из Поднебесной
14:33
Открытие XXIX кинофестиваля «Послание к человеку»
14:25
В центре Петербурга ограбили пенсионерку
14:14
Выставка «Дом»
09:08
Редкие ежи
08:50
Газировка с металлом
23:05
Пётр Кочетков снова в воротах СКА – и вновь победа
19:27
Юбилей Виктора Бычкова
19:20
Будь с городом, будь с добром!
14:53
В Ленобласти на пожаре погибла пенсионерка
14:41
В Петербурге завершается Театральный марафон на Книжных аллеях
11:19
В центре Петербурга задержали двух разбойников
11:16
Капремонт старейшего метродепо Петербурга
08:35
Зюганов о ситуации в Петербурге
08:08
Очередные прививки
21:42
Защитник Вячеслав Караваев обошёлся «Зениту» в 8 млн евро
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » Понитка из «Зенита» помог Польше обыграть Россию на чемпионате мира «+5»

Понитка из «Зенита» помог Польше обыграть Россию на чемпионате мира «+5»

0
38
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ria.ru
Россияне проиграли ключевой матч и теперь рискуют не попасть в плей-офф.  

Сборная России, которую тренирует Сергей Базаревич, начала мировое первенство по баскетболу с двух побед. В упорной борьбе была повержена Нигерия с Амину, с южнокорейцами было легче. «Низовой» матч с Аргентиной завершился поражением нашей команды со счётом 61:69. «Питерец.ру» отмечает, что экс-зенитовец Лапровиттола эту игру провалил (1 точный бросок из 8 и 3 потери).

В составе сборной Польши помимо новичка «Зенита» Матеуша Понитки любителям баскетбола хорошо известны Слотер и Вачински. На предварительном этапе поляки обыграли Венесуэлу, КНР и Кот д'Ивуар. Начало выдалось многообещающим: россияне выиграли первую четверть «+6», а по ходу второй смогли оторваться на 11 очков. Психологически важное дальнее попадание совершил вместе с сиреной на большой перерыв Понитка.

Именно игрок «Зенита» поучаствовал в ключевом эпизоде в концовке. Падая, Понитка смог отдать точную передачу партнёру, который забил важнейшую «трёху», и счёт стал 72:68 в пользу поляков. Михаил Кулагин забил сверхдальний бросок, но упустили под своим щитом «большого». Итог – 79:74 в пользу сборной Польши.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

8-09-2018, 00:27
Дзюба помог сборной России победить Турцию в Стамбуле
13-09-2017, 22:01
Бурусис и сборная Греции не смогли остановить Россию на Евробаскете
16-06-2017, 13:12
Волейбольная сборная России разгромила Польшу в Мировой Лиге
25-01-2017, 00:07
26 очков Стаудмайра помогли «Хапоэлю» взять реванш у «Зенита»
7-09-2016, 23:40
Победили Швецию без Шведа
24-08-2016, 20:20
Баскетбольная сборная России обыграла Финляндию на петербургском паркете

Происшествия на дорогах

0
80
Сегодня, 10:52
В Ленобласти таксист сбил ребенка
0
156
28-08-2019, 15:47
В Ленобласти насмерть сбит пешеход
0
177
26-08-2019, 12:20
В Ленобласти двое подростков погибли в ДТП
0
170
26-08-2019, 12:14
Смертельное ДТП в Ленобласти
Наверх