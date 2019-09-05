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» » 5 сентября в КХЛ: победы «Сибири», «Барыса» и «Амура»

5 сентября в КХЛ: победы «Сибири», «Барыса» и «Амура»

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32
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
amurmedia.ru
Звёздный защитник «Барыса» Диц снова не смог набрать очков, а вот братья Зогорна отличились.

«Сибирь» с Харри Сятери в воротах уверенно победила «Адмирал» (5:1), хотя защитник «Моряков» Угольников открыл счёт уже на 1-й минуте. Дублем у победителей отметился блиставший когда-то в «Нефтехимике» Миловзоров.

Лидер атаки «Амура» Томаш Зогорна (на фото) забил сегодня в игре с «Барысом», при этом ассистентом выступил его брат Гинек. В межсезонье Гинек Зогорна перешёл в «Амур» из финского клуба «Пеликанс». Однако «Барыс», который на старте сезона потерпел неожиданное поражение от «Адмирала» (1:3), превзошёл хабаровчан с минимальным счётом 3:2. В составе клуба из Казахстана отличились Сагадеев, Маклюков и Найт, а вторую шайбу «Амура» в этой игре забросил Руденков.

«Ак Барс», проигравший в первом туре ЦСКА, приехал в Хельсинки и разделался с «Йокеритом». Продолжает набирать баллы за результативность казанский новичок Игорь Ожиганов: сегодня вернувшийся из НХЛ защитник сделал два паса. Напарник Ожиганова швед Викстранд тоже отметился передачей. В начале третьего периода Азеведо довёл счёт до 5:1 в пользу команды Квартальнова, после чего Эронен установил окончательный итог – 2:5.

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