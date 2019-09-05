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В Петербурге состоится турнир ММА «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга»

0
33
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Спонсором турнира ММА «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга» станет компания «Айра»

6 сентября в 18.00 на площадке «Российско-Китайского бизнес-парка» в «Большом ресторане Цинь» зрители смогут увидеть девять бескомпромиссных Поединков по ММА.

«Компания «Айра» много лет реализует проекты, направленные на популяризацию спорта и здорового образа. Я рад, что в Петербурге поддерживают развитие активных видов спорта и такие масштабные мероприятия, как турнир ММА «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга», – комментирует предприниматель Юрий Берестов.

Среди участников турнира заявлены титулованные бойцы из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Махачкалы, Челябинска и многих других городов и стран СНГ.

Результаты поединков будут внесены международную статистику боев, которая влияет на рейтинг бойцов во всех мировых ММА промоушенах.

Источник: Компания «Айра»
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