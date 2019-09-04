Пётр Кочетков снова в воротах СКА – и вновь победа

Любители КХЛ рискуют в ближайшее время запутаться во Владимирах Ткачёвых. Тем более, что оба нападающих демонстрируют на старте сезона – 2019/2020. Накануне Владимир Ткачёв из «Ак Барса» отгрузил две шайбы ЦСКА, а сегодня на авансцену вышел его тёзка из СКА.

Место в воротах СКА вновь занял Пётр Кочетков. Если посмотреть на количество отбитых бросков, то Кочетков сильно уступил своему визави из «Трактора» Демченко: у челябинца – более 40 сэйвов. Однако результат есть: проигрывая 1:3, СКА смог свести основное время вничью. Дополнительная пятиминутка завершилась после точного броска Сергея Плотникова с передачи Ткачёва, и СКА выиграл со счётом 4:3. «Питерец.ру» отмечает ещё и боевой дух петербургского Ткачёва: Владимир успел ещё и подраться с Карлиным. Следующий соперник команды Алексея Кудашова – «Автомобилист». В гости к команде Доуса невские армейцы пожалуют 6 сентября.

Из других встреч дня хочется выделить крупную победу «Спартака», который тренирует Олег Знарок, в Ярославле. «Локомотив» открыл счёт, после чего пропустил пять раз подряд (дублем отметился Талалуев).