Защитник Вячеслав Караваев обошёлся «Зениту» в 8 млн евро

К «Витессу», который тренирует Леонид Слуцкий, приковано особое внимание российских болельщиков. Вот и футбольный «Зенит» «на флажке» летнего трансферного периода успел приобрести нового защитника. «Питерец.ру» пытается разобраться в перспективах Вячеслава Караваева в составе «сине-бело-голубых».

Безусловный плюс Караваева – он россиянин. «Зенит» уже заключил контракт с защитником-легионером (Дуглас Сантос), но оборона, на взгляд менеджмента петербургской команды, требовала дальнейшего усиления.

1 сентября Караваев помог «Витессу» победить дома клуб АЗ, а уже на следующий день стал игроком «Зенита». В заявку на Лигу Чемпионов новичка включили, а мнения экспертов разделились. Одни считают Караваева отличным приобретением, другие говорят: 8 млн за этого защитника – слишком много. Тем интереснее будет наблюдать конкуренцию между Караваевым и Игорем Смольниковым за место в составе.

24-летний Караваев, который до перехода в голландский чемпионат играл в чешских клубов, взял себе в «Зените» 15-й номер.