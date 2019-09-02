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» » 2 очка Рундблада помогли СКА одолеть «Магнитку» на старте сезона КХЛ

2 очка Рундблада помогли СКА одолеть «Магнитку» на старте сезона КХЛ

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
globallookpress.com
С Петром Кочетковым в воротах СКА смог остановить грозный по именам состав «Металлурга».

Магнитогорский «Металлург» устами Виктора Рашникова озвучил задачи на сезон: победа на Востоке и выход в финал Кубка Гагарина. Однако в первом же матче нового сезона Континентальной хоккейной лиги «Магнитка» оказалась бита на своём льду.

Нашлись у СКА свои аргументы: защитник Давид Рундблад в концовке первого периода реализовал большинство 5Х3 после удалений Тимкина и Кулёмина. В середине следующей двадцатиминутки новичок «Металлурга» Брэндон Козун сравнял счёт, однако больше Кочетков не пропустил.

А вот СКА воспользовался очередным большинством: точный бросок по воротам Кошечкина нанёс Наиль Якупов. «Питерец.ру» отмечает ту роль, которую сыграл в концовке наш новичок Владимир Ткачёв (который «1995»). Сначала бывший форвард «Адмирала» и «Салавата Юлаева» схлопотал малый штраф, а на 59-й минуте установил окончательный счёт 3:1 с передач Зуба и Карпова. Так СКА стартовал с победы над очень сильным соперником, впереди – матч в Челябинске с «Трактором» 4 сентября.

Вслед за Андригетто открыл счёт набранным очкам статусный новичок «Автомобилиста» Мацек.

Все по теме: хоккей СКА
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