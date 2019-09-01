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» » Юрий Жирков – герой победного для «Зенита» матча со «Спартаком»

Юрий Жирков – герой победного для «Зенита» матча со «Спартаком»

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.championat.com
Победа в Москве позволила «Зениту» настичь на вершине турнирной таблицы «Краснодар» и «Ростов».  

Игра с приставкой «супер» – а как иначе воспринимать очную встречу «Спартака» и «Зенита» в Москве. Обеим командам очень нужна была победа: «красно-белые» вылетели из Лиги Европы, «Зенит» утратил единоличное лидерство в РПЛ.

Сергей Семак выпустил в стартовом составе Жиркова – и не прогадал. Именно 36-летний ветеран стал автором победного гола на исходе первого тайма. А ведь счёт открыли спартаковцы: правда, арбитр Мешков после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот Лунёва. Оказалось, что Бакаев подыграл себе рукой, после чего пробил по воротам.

А вот Жиркову удался прекрасный удар после розыгрыша углового у спартаковских ворот: Юрий пробил так, что Максименко оказался бессилен. Во втором тайме спартаковцы давили, но зенитовская оборона пресекла все попытки хозяев поля сравнять счёт.

«Питерец.ру» смотрит на турнирную таблицу: сразу три клуба набрали после 8-го тура по 17 очков. Вместе с обыгравшим «Локомотив» «Ростовом» и «Зенитом» это трио дополняет «Краснодар». «Быки» сегодня обыграли в Екатеринбурге «Урал» (4:2), один из голов забил Ари.

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