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» » Шомуродов и Чернов помогли «Ростову» обыграть в Москве «Локомотив»

Шомуродов и Чернов помогли «Ростову» обыграть в Москве «Локомотив»

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34
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
donday.ru
Узбекский форвард отметился дублем, а бывший защитник «Зенита» спас свою команду от неминуемого гола.  

Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов захватил лидерство в гонке бомбардиров РПЛ. Случилось это после того, как Соболев из «Крыльев Советов» не забил в ворота московского «Динамо», а сам Шомуродов дважды отличился в гостевой игре с «Локомотивом».

«Питерец.ру» заметил, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин демонстративно посадил в запас Сергея Песьякова после поражения в Уфе со счётом 0:2. Место в воротах занял воспитанник «Зенита» Егор Бабурин, итог – вторая победа подряд.

За «Локомотив» дебютировал Жоао Мариу, который заменил Алексея Миранчука в первом тайме. Вскоре Шомуродов открыл счёт, и на перерыв «Ростов» ушёл лидером. На 58-й минуте ростовчане увеличили свои шансы на победу после того, как Шомуродов снова переиграл Гильерме. Однако нервной концовки гостям избежать не удалось. Антон Миранчук сократил отставание в счёте, после чего случилось зрелищное «спасение» Евгения Чернова. Защитник «Ростова» выручил свою команду и после удара головой Смолова по пустым воротам, и после убойного добивания Джорджевича.

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