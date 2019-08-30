«Лейпциг» - опасный соперник «Зенита» по Лиге Чемпионов

«Бенфика» и «Лион», попавшие в одну группу Лиги Чемпионов с «Зенитом», довольно хорошо известны российским любителям футбола. В «Лионе» блистает после неудачного вояжа в АПЛ голландец Мемфис Депай, а «Бенфика» только что продала Жоао Феликса в «Атлетико».

Но теневой фаворит группы – немецкий «Лейпциг», который тренирует Юлиан Нагельсманн. «Питерец.ру» обратил особое внимание на матч 2-го тура чемпионата Германии, в котором лейпцигский «РБ» встречался с «Боруссией» (Мёнхенгладбах).

Выступающий тем же составом, что и в прошлом сезоне, «Лейпциг» легко победил обладающего крепкой обороной соперника. Вратарь «Боруссии» Зоммер трижды доставал мяч из сетки собственных ворот: неудержим был форвард «Лейпцига» Тимо Вернер. Хет-трик в гостях – вот индивидуальное достижение Вернера в этом матче. Всё шло к счёту 2:0 в пользу гостей, после того как Вернер дважды забил на 38-й и 47-й минутах. Но уже в компенсированное время швейцарец Эмболо отыграл один мяч, после чего Вернер установил окончательные 3:1 в пользу своей команды.