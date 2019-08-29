Один Орта из Браги обыграл весь «Спартак»

Все оборонительные схемы спартаковцев разрушил один футболист – нападающий португальской «Браги» Рикарду Орта. Этот 24-летний нападающий выступает за «Брагу» с сезона – 2016/2017. «Питерец.ру» предполагает, что тренерский штаб Олега Кононова должен был вдоль и поперёк разобрать игру этого форварда. Однако противоядия вновь не нашлось: именно Орта забил в первой игре («Брага» выиграла 1:0), а сегодня в Москве отличился дважды.

В обоих матчах у «Спартака» в обороне играла одна и та же четвёрка: Ещенко, Айртон, Жиго и Джикия. Роковой для «красно-белых» стала концовка первого тайма. После 0:1 в первой встрече пропускать первыми на своём поле было чревато, а тут – сразу две пробоины за несколько минут. Сначала Орта перехитрил Ещенко, затем всё испортил рикошет от Жиго.

Выйдя на второй тайм при общем счёте 0:3, «Спартак» не впечатлил. Лишь Зелимхан Бакаев забил на 89-й минуте: это взятие ворот трудно назвать даже «голом престижа. Отставка Кононова после вылета «Спартака» из Лиги Европы весьма вероятна: слишком уж чувствительный удар нанесла «Брага» по самолюбию многократного чемпиона России.